СКА объявил о подписании контракта с нападающим Жафяровым

СКА подписал контракт с нападающим Дамиром Жафяровым. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано на два сезона.

Ранее «СЭ» информировал о переходе игрока в питерский клуб.

28-летний хоккеист в сезоне-2021/22 Жафяров набрал 45 (18+27) очков в 47 матчах за «Торпедо». Форвард не стал продлевать контракт с нижегородским клубом, который действовал до конца сезона.

Жафяров выступал за «Торпедо» с 2018 года.