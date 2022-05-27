«Амур» подписал двусторонний контракт с Николишиным

Форвард Иван Николишин подписал новый контракт с «Амуром», сообщается на официальном сайте КХЛ.

Двухстороннее соглашение с 26-летним нападающим рассчитано на один сезон.

В феврале 2022 года Николишин расторг контракт с «Амуром» и перешел в финский «Ильвес». За хабаровчан форвард провел 39 матчей в КХЛ, в которых набрал 19 (8+11) очков.