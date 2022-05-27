Владимир Крикунов: «Жафяров играет в такой хоккей — быстрый, креативный, — который проповедуют в СКА»

Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов прокомментировал переход нападающего Дамира Жафярова в СКА. 28-летний хоккеист подписал контракт с питерским клубом на два сезона.

«Жафяров — плеймейкер, игрок с высоким хоккейным интеллектом. Он играет ровно в такой хоккей — быстрый, креативный, — который проповедуют в Петербурге. Этот переход будет полезен и самому нападающему, который сделает шаг вперед в своей карьере, и клубу, который получил сильного, результативного форварда, способного вести игру, закрывать большинство. Наверняка будет набирать много очков», — приводит слова Крикунова «Чемпионат».

Крикунов также похвалил менеджеров СКА за подписание Жафярова

«Для самого Жафярова СКА — новый вызов. Впервые на него рассчитывают как на лидера в топ-клубе, а не в команде, которая бьется за попадание в плей-офф. Да, в его карьере уже был ЦСКА, но тогда он играл всего по восемь минут. В Петербурге же ему, очевидно, предоставят значительно больше времени на льду. Считаю, что менеджмент СКА сработал очень успешно. Петербург приобрел очень сильного нападающего», — добавил Крикунов.

В сезоне-2021/22 Жафяров набрал 45 (18+27) очков в 47 матчах за «Торпедо». Форвард выступал за нижегородцев с 2018 года.