Нападающий Жафяров подпишет контракт со СКА

Как стало известно «СЭ», форвард Дамир Жафяров в ближайшее время подпишет контракт со СКА.

28-летний хоккеист находился в статусе неограниченно свободного агента после окончания контракта с «Торпедо».

В сезоне-2021/22 Жафяров набрал 45 (18+27) очков в 47 матчах за «Торпедо». Форвард не стал продлевать контракт с нижегородским клубом, который действовал до конца сезона-2021/22.

Жафяров выступал за «Торпедо» с 2018 года. Всего на его счету в регулярном чемпионате КХЛ 475 матчей и 244 (107+137) очка, а также 39 игр в плей-офф и 14 (4+10) баллов.