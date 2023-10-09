СКА — «Куньлунь»: видеообзор матча КХЛ

СКА и «Куньлунь» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Игра прошла 9 октября в Санкт-Петербурге. Хозяева выиграли со счетом 6:2.

Видео лучших моментов матча СКА — «Куньлунь» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

За армейцев отличились Михаил Пашнин, Максим Федотов, Сергей Толчинский, Владимир Алистров, Александр Гальченюк и Михаил Воробьев.

По одной шайбе за «Куньлунь» забросили Колин Кэмпбелл и Паркер Фу.

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