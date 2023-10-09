Ларионов о поражении от «Локомотива»: «Мы играем для зрителей. Что делают другие команды — их право»
Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал поражение от «Локомотива» (0:1) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«У нас другой модели игры нет, мы играем для зрителей. Мы могли бы встать в своей зоне и стоять там, держать шайбу. Хоккей — игра с голами, игра зрелищная. Менять наш стиль, подстраиваться — не в наших правилах. У всех свои вкусы, каждый видит игру по-своему, мы не видим проблем с нашей системой. У нас есть план «А» и улучшенный план «А». У нас нет плана «Б». Хоккей, дающий зрителям наслаждение, развитие игроков, которые проявляют свои лучшие качества, случается, когда игра идет в атакующем стиле. Что делают другие команды — это их право решать», — цитирует тренера пресс-служба лиги.
«Локомотив» набрал 25 очков и вышел на первое место Западной конференции, обойдя «Торпедо» (23 очка и второе место).
В следующем матче ярославцы на выезде сыграют со СКА, а «Локомотив» отправится в гости к «Северстали». Обе игры пройдут 11 октября.
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