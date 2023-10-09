Никитин объяснил малое количество шайб в игре с «Торпедо»
Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу нал «Торпедо» (1:0) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«В концовке нам больше повезло, ребята заслужили это. Вратари действовали здорово, большая заслуга их в том, что счет был таким. График выхолащивает, обороняться проще на усталости, поэтому так долго ждали голов. У Андрея Сергеева травма, надеемся, что через неделю ему будет проще», — цитирует тренера пресс-служба лиги.
«Локомотив» набрал 25 очков и вышел на первое место Западной конференции, обойдя «Торпедо». Нижегородцы с 23 очками опустились на вторую строчку.
В следующем матче ярославцы на выезде сыграют со СКА, а «Локомотив» отправится в гости к «Северстали». Обе игры пройдут 11 октября.
Положение команд
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|И
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|П
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|Металлург Мг
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|11
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|25
|2
|Автомобилист
|16
|10
|6
|22
|3
|Ак Барс
|15
|10
|5
|21
|4
|Лада
|17
|8
|9
|20
|5
|Трактор
|17
|8
|9
|18
|6
|Сал. Юлаев
|15
|8
|7
|16
|7
|Сибирь
|15
|7
|8
|16
|8
|Авангард
|14
|7
|7
|16
|9
|Амур
|14
|5
|9
|14
|10
|Барыс
|16
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|11
|Адмирал
|14
|5
|9
|12
|12
|Нефтехимик
|14
|3
|11
|9
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|16
|12
|4
|25
|2
|Торпедо
|16
|11
|5
|23
|3
|Спартак
|17
|10
|7
|22
|4
|Динамо М
|16
|11
|5
|22
|5
|Сочи
|16
|10
|6
|21
|6
|ЦСКА
|16
|8
|8
|17
|7
|СКА
|15
|8
|7
|16
|8
|Северсталь
|15
|7
|8
|16
|9
|Динамо Мн
|14
|7
|7
|16
|10
|Куньлунь РС
|19
|6
|13
|13
|11
|Витязь
|16
|4
|12
|9
Результаты / календарь
30.09
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2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
|10.10
|12:00
|
Амур – Лада
|- : -
|10.10
|12:30
|
Адмирал – Ак Барс
|- : -
|10.10
|17:00
|
Сал. Юлаев – Автомобилист
|- : -
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