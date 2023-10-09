СКА обыграл «Куньлунь» в КХЛ

СКА на домашнем льду одержал победу над «Куньлунем» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 6:2.

За армейцев отличились Михаил Пашнин, Максим Федотов, Сергей Толчинский, Владимир Алистров, Александр Гальченюк и Михаил Воробьев.

По одной шайбе за «Куньлунь» забросили Колин Кэмпбелл и Паркер Фу.

СКА набрал 16 очков в 16 матчах и поднялся на шестое место Западной конференции. «Куньлунь» (13 очков) идет десятым после 19 игр.

КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 6:2 (2:0, 3:1, 1:1)

Голы: Пашнин — 1 (Грицюк, Воробьев), 1:27 — 1:0. М.С. Федотов — 1 (бол., Гальченюк, Воробьев), 7:46 — 2:0. Толчинский — 3 (Земченок, Кадейкин), 24:10 — 3:0. Алистров — 5 (Воробьев), 30:33 — 4:0. Кэмпбелл — 1 (Сомерби, Юйэнь), 35:05 — 4:1. Гальченюк — 7 (Толчинский, Кадейкин), 35:57 — 5:1. П. Фу — 1, 48:21 — 5:2. Воробьев — 4 (мен., Алистров), 49:59 — 6:2.

Вратари: Серебряков — Джурасик.

Штраф: 12 — 16.

Броски: 41 (19+14+8) — 27 (11+4+12).

Судьи: Белов, Оскирко.

9 октября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».