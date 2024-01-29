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Сегодня, 21:39

Гол Принса позволил «Спартаку» обыграть «Торпедо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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ХК «Спартак» и ХК «Торпедо».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Спартак» дома обыграл «Торпедо» матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 3:2.

В составе хозяев шайбу забросили Николай Голдобин, Герман Рубцов и Шейн Принс. За «Торпедо» отметились Мэдисон Боуи и Богдан Конюшков.

«Спартак» занимает четвертую строчку в Западной конференции, набрав 76 очков в 58 матчах. «Торпедо» ? пятый на «Западе» (68 очков в 56 играх).

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Голдобин — 33 (Морозов, Цыплаков), 10:20 —1:0. Бауи — 5 (Гончарук, Артамонов), 10:51 — 1:1. Рубцов — 4 (Рукавишников, Голдобин), 24:40 — 2:1. Конюшков — 6, 25:27 — 2:2. Принс — 15 (Цыплаков, Галимов), 48:46 — 3:2.

Вратари: Николаев — Гуска (58:47).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 29 (10+13+6) — 34 (7+15+12).

Судьи: Оскирко, Фатеев.

29 января. Москва. Мегаспорт.

Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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3 Сал. Юлаев 57 36 21 77
4 Трактор 57 32 25 70
5 Лада 58 29 29 70
6 Автомобилист 58 32 26 70
7 Ак Барс 56 33 23 68
8 Нефтехимик 58 23 35 57
9 Амур 57 22 35 55
10 Сибирь 57 22 35 53
11 Адмирал 57 17 40 45
12 Барыс 56 19 37 44
Западная конференция И В П О
1 СКА 57 38 19 79
2 Динамо М 57 36 21 77
3 Локомотив 56 36 20 76
4 Спартак 58 34 24 76
5 Торпедо 56 32 24 68
6 ЦСКА 56 29 27 63
7 Северсталь 56 28 28 63
8 Динамо Мн 56 26 30 57
9 Куньлунь РС 58 19 39 44
10 Сочи 58 18 40 43
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