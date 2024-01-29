Гол Принса позволил «Спартаку» обыграть «Торпедо»

«Спартак» дома обыграл «Торпедо» матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 3:2.

В составе хозяев шайбу забросили Николай Голдобин, Герман Рубцов и Шейн Принс. За «Торпедо» отметились Мэдисон Боуи и Богдан Конюшков.

«Спартак» занимает четвертую строчку в Западной конференции, набрав 76 очков в 58 матчах. «Торпедо» ? пятый на «Западе» (68 очков в 56 играх).

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«Спартак» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Голдобин — 33 (Морозов, Цыплаков), 10:20 —1:0. Бауи — 5 (Гончарук, Артамонов), 10:51 — 1:1. Рубцов — 4 (Рукавишников, Голдобин), 24:40 — 2:1. Конюшков — 6, 25:27 — 2:2. Принс — 15 (Цыплаков, Галимов), 48:46 — 3:2.

Вратари: Николаев — Гуска (58:47).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 29 (10+13+6) — 34 (7+15+12).

Судьи: Оскирко, Фатеев.

29 января. Москва. Мегаспорт.