СКА обыграл «Адмирал» в предсезонном турнире в Сочи
СКА в матче предсезонного турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open обыграл «Адмирал» со счетом 6:2.
В составе питерцев хет-трик оформил Дамир Жафяров, еще по одной шайбе забросили Артем Швец-Роговой, Артем Федоров и Даниил Пыленков. У команды из Владивостока отличился Артем Гареев, который оформил дубль.
В следующем матче турнира СКА 6 августа встретится с «Сочи», а «Адмирал» в этот же день сыграет со сборной Россия U25.
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Sochi Hockey Open
СКА (Санкт-Петербург) — «Адмирал» (Владивосток) — 6:2 (3:0, 1:2, 2:0)
Голы: Жафяров — 1 (бол., Ожиганов), 6:55 — 1:0. Швец-Роговой — 1 (Бардаков), 7:12 — 2:0. Федоров — 2 (Моисеев, Воробьев), 19:44 — 3:0. Гареев — 1 (бол., Хуснутдинов, Елисеев), 33:34 — 3:1. Пыленков — 1, 35:37 — 4:1. Гареев — 2 (Воробьев, Федоров, Федоров, Елисеев, Криштоф), 35:46 — 4:2. Жафяров — 2, 50:10 — 5:2. Жафяров — 3 (бол.), 53:10 — 6:2.
Вратари: Самонов — Лазушин.
Штраф: 4 — 12.
Судьи: Наумов, Сергеев.
4 августа. Сочи. Шайба.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|8
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|9
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|10
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|11
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|1.09
|00:00
|
ЦСКА – Металлург
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