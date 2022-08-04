СКА обыграл «Адмирал» в предсезонном турнире в Сочи

СКА в матче предсезонного турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open обыграл «Адмирал» со счетом 6:2.

В составе питерцев хет-трик оформил Дамир Жафяров, еще по одной шайбе забросили Артем Швец-Роговой, Артем Федоров и Даниил Пыленков. У команды из Владивостока отличился Артем Гареев, который оформил дубль.

В следующем матче турнира СКА 6 августа встретится с «Сочи», а «Адмирал» в этот же день сыграет со сборной Россия U25.

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Sochi Hockey Open

СКА (Санкт-Петербург) — «Адмирал» (Владивосток) — 6:2 (3:0, 1:2, 2:0)

Голы: Жафяров — 1 (бол., Ожиганов), 6:55 — 1:0. Швец-Роговой — 1 (Бардаков), 7:12 — 2:0. Федоров — 2 (Моисеев, Воробьев), 19:44 — 3:0. Гареев — 1 (бол., Хуснутдинов, Елисеев), 33:34 — 3:1. Пыленков — 1, 35:37 — 4:1. Гареев — 2 (Воробьев, Федоров, Федоров, Елисеев, Криштоф), 35:46 — 4:2. Жафяров — 2, 50:10 — 5:2. Жафяров — 3 (бол.), 53:10 — 6:2.

Вратари: Самонов — Лазушин.

Штраф: 4 — 12.

Судьи: Наумов, Сергеев.

4 августа. Сочи. Шайба.