Ю Сато высказался о дебюте за «Торпедо» в матче с «Трактором»

Японский форвард «Торпедо» Ю Сато высказался о дебюте за команду в товарищеском матче с «Трактором» (6:2).

«Я всегда мечтал играть в КХЛ. Я приехал из Японии в Россию, когда мне было 11 лет, потому что хотел стать профессиональным хоккеистом. Пять лет я отыграл в Москве в школе «Крылья Советов». Научился немного говорить по-русски. Потом я уезжал играть в Америку. Сейчас меня пригласили на просмотр в Нижний Новгород. С главным тренером «Торпедо» Игорем Ларионовым мы были знакомы раньше, он был моим агентом.

Какое впечатление от совместной работы с Ларионовым? Он отличный тренер, отличный человек. Я очень сильно его уважаю. Рад, что у меня есть возможность работать вместе с ним в «Торпедо». Игорь Николаевич пригласил меня в команду, и теперь я должен доказать, что могу играть на таком уровне», — приводит слова Сато «РБ Спорт».

5 августа команды проведут еще один матч. Встреча начнется в 11:00 по московскому времени.