Ю Сато высказался о дебюте за «Торпедо» в матче с «Трактором»
Японский форвард «Торпедо» Ю Сато высказался о дебюте за команду в товарищеском матче с «Трактором» (6:2).
«Я всегда мечтал играть в КХЛ. Я приехал из Японии в Россию, когда мне было 11 лет, потому что хотел стать профессиональным хоккеистом. Пять лет я отыграл в Москве в школе «Крылья Советов». Научился немного говорить по-русски. Потом я уезжал играть в Америку. Сейчас меня пригласили на просмотр в Нижний Новгород. С главным тренером «Торпедо» Игорем Ларионовым мы были знакомы раньше, он был моим агентом.
Какое впечатление от совместной работы с Ларионовым? Он отличный тренер, отличный человек. Я очень сильно его уважаю. Рад, что у меня есть возможность работать вместе с ним в «Торпедо». Игорь Николаевич пригласил меня в команду, и теперь я должен доказать, что могу играть на таком уровне», — приводит слова Сато «РБ Спорт».
5 августа команды проведут еще один матч. Встреча начнется в 11:00 по московскому времени.
|Западная конференция
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|3
|Динамо М
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|4
|Куньлунь
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|5
|Локомотив
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|Северсталь
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|СКА
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|Сочи
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|Спартак
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|Торпедо
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|ЦСКА
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|Восточная конференция
|И
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|Авангард
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|Автомобилист
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|3
|Адмирал
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|Ак Барс
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|5
|Амур
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|6
|Барыс
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|7
|Металлург
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|8
|Нефтехимик
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|0
|9
|Сал. Юлаев
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|10
|Сибирь
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|0
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|11
|Трактор
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|0
|0
|0
|Финал
|Счет в серии
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Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
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Металлург - Трактор
|4 - 1
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СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
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СКА - Спартак
|4 - 1
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Металлург - Авангард
|4 - 3
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ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
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Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|1.09
|00:00
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ЦСКА – Металлург
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