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«Сибирь» выменяла у ЦСКА права на Зыкова за денежную компенсацию

12 октября, 14:10
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«Сибирь» выменяла у ЦСКА права на нападающего Валентина Зыкова за денежную компенсацию, сообщается на официальном сайте новосибирского клуба.

В прошлом сезоне 26-летний нападающий провел семь матчей за МОДО во втором дивизионе Швеции, набрав 4 (2+2) очка.

В октябре 2019 года Зыков был дисквалифицирован на 20 игр за употребление запрещенных препаратов.

Дополнительная информация:

https://hcsibir.ru/ru/news/5859

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