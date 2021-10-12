«Сибирь» выменяла у ЦСКА права на Зыкова за денежную компенсацию

«Сибирь» выменяла у ЦСКА права на нападающего Валентина Зыкова за денежную компенсацию, сообщается на официальном сайте новосибирского клуба.

В прошлом сезоне 26-летний нападающий провел семь матчей за МОДО во втором дивизионе Швеции, набрав 4 (2+2) очка.

В октябре 2019 года Зыков был дисквалифицирован на 20 игр за употребление запрещенных препаратов.