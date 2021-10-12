Воробьев — о самом запоминающемся матче в АХЛ: «Зашел в раздевалку и просидел час в форме. Сил вообще не было»
Нападающий СКА Михаил Воробьев, отыгравший три сезона в системе «Филадельфии», рассказал «СЭ» о североамериканском опыте.
— За годы в Америке вас научили чему-то такому, чего вы не знали в России?
— В Америке досконально разбирают каждого игрока, анализируют слабые стороны, на которых делается акцент на тренировках. Больше учат играть на команду, особенно в плей-офф. Эти моменты до отъезда я не особо знал.
— Поездки в АХЛ — своеобразная школа жизни, которая закаляет. Согласны?
— Да, ведь помимо хоккея в Америке обычная жизнь совсем другая, не такая, как в России. Первое время тяжело, но потом привыкаешь и в плане языка, и по быту.
— Что запомнилось из бытовых проблем?
— При аренде квартиры нужна была своя мебель. Либо ты арендуешь еще и мебель, либо покупаешь свою. Квартиры — без мебели. Вместе с Раделем Фазлеевым решали этот вопрос.
— Помните самую изнурительную поездку на автобусе?
— Не сказал бы, что они были изнурительные. Автобусы комфортабельные, места такие, что можно было лечь. Сидишь как в самолете, но едешь на автобусе. В некоторые города летали на самолетах.
— Наверное, самый запоминающийся матч — игра с пятью овертаймами против «Шарлотта»?
— Да. После матча я зашел в раздевалку и просидел час в форме. Сил вообще не было.
— На следующий день был выходной?
— Нет, тренировка. Чтобы восстановиться и поддерживать тонус.
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