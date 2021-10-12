Нападающий СКА Михаил Воробьев, отыгравший три сезона в системе «Филадельфии», рассказал «СЭ» о североамериканском опыте.

— За годы в Америке вас научили чему-то такому, чего вы не знали в России?

— В Америке досконально разбирают каждого игрока, анализируют слабые стороны, на которых делается акцент на тренировках. Больше учат играть на команду, особенно в плей-офф. Эти моменты до отъезда я не особо знал.

— Поездки в АХЛ — своеобразная школа жизни, которая закаляет. Согласны?

— Да, ведь помимо хоккея в Америке обычная жизнь совсем другая, не такая, как в России. Первое время тяжело, но потом привыкаешь и в плане языка, и по быту.

— Что запомнилось из бытовых проблем?

— При аренде квартиры нужна была своя мебель. Либо ты арендуешь еще и мебель, либо покупаешь свою. Квартиры — без мебели. Вместе с Раделем Фазлеевым решали этот вопрос.

— Помните самую изнурительную поездку на автобусе?

— Не сказал бы, что они были изнурительные. Автобусы комфортабельные, места такие, что можно было лечь. Сидишь как в самолете, но едешь на автобусе. В некоторые города летали на самолетах.

— Наверное, самый запоминающийся матч — игра с пятью овертаймами против «Шарлотта»?

— Да. После матча я зашел в раздевалку и просидел час в форме. Сил вообще не было.

— На следующий день был выходной?

— Нет, тренировка. Чтобы восстановиться и поддерживать тонус.