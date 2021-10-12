«Трактор» в гостях победил «Адмирал»

«Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ одержал гостевую победу над «Адмиралом» со счетом 4:2. Победный гол забил Ник Бэйлен.

Для челябинского клуба это шестая победа подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Трактор» (Челябинск) — 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)

Голы: Тертышный — 10 (Гика, Седлак), 11:23 — 0:1. Вл. Ушенин — 2 (бол., Хамидуллин), 25:18 — 1:1. Калинин — 3 (Пулккинен, Бывальцев), 27:47 — 1:2. Кестнер — 2 (бол., Хамидуллин, Вяч. Ушенин), 39:16 — 2:2. Бэйлен — 4 (Абрамов), 57:54 — 2:3. Пулккинен — 9 (п.в.), 59:10 — 2:4.

Вратари: Серебряков (58:58 — 59:10) — Вилл.

Штраф: 12 — 12.

Броски: 27 (11+10+6) — 33 (13+11+9).

Судьи: Васильев, Морозов.

12 октября. Владивосток. «Фетисов Арена».