Ларионов рассказал, что в «Торпедо» не обращают внимания на лидерство в КХЛ

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов рассказал, как игроки команды относятся к лидерству в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

«Абсолютно не акцентируем внимание на лидерстве в лиге. Это промежуточные маленькие достижения, которые ни о чем не говорят. Сегодня ты первый, завтра — третий. Главное, чтобы у команды была уверенность, правильная игра», — приводит ТАСС слова Ларионова.

26 сентября «Торпедо» на своем льду обыграло «Витязь» (4:1) и вышло в лидеры Континентальной хоккейной лиги. Всего нижегородская команда одержала 8 побед в 10 играх текущего сезона.

28 сентября клуб из Нижнего Новгорода встретится с «Ак Барсом». Начало матча — в 19.00 по московскому времени.