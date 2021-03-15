«Сибирь» подписала новый контракт с вратарем Сятери

Вратарь «Сибири» Харри Сятери подписал новый однолетний контракт, сообщается на официальном сайте клуба.

«Мне очень нравится в Новосибирске, прекрасный город, отличные болельщики. Рад остаться в «Сибири», увидимся в новом сезоне», — прокомментировал подписание Сятери.

31-летний финский голкипер провел в Новосибирске два сезона, в его активе 95 матчей, в числе которых семь «на ноль».

В текущем сезоне его коэффициент отраженных бросков составил 92,2 (15-е место в КХЛ).

По итогам регулярного чемпионата «Сибирь» заняла девятое место в Восточной конференции и не вышла в плей-офф.