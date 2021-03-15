КХЛ определила лучших игроков первого раунда плей-офф

КХЛ на официальном сайте 15 марта назвала лучших хоккеистов первого раунда плей-офф.

Лучшим вратарем впервые был признан Эдвард Паскуале («Локомотив»), одержавший с командой четыре победы в четырех матчах. В двух встречах голкипер сыграл «на ноль».

Лучшим защитником был признан Андрей Сергеев («Динамо» М), набравший в пяти матчах 7 (3+4) очков с показателем полезности «+4». В четвертой игре с «Северсталью» Сергеев оформил хет-трик, став вторым защитником в истории Кубков Гагарина, забросившим три шайбы в одном матче.

Лучшим нападающим был признан Николай Голдобин («Металлург»), набравший в шести матчах 8 (5+3) очков и ставший лучшим бомбардиром первого раунда. Среднее игровое время Голдобина составило 14 минут и 38 секунд, он совершил три силовых приема, заблокировал три броска, заработал три большинства для своей команды.

Лучшим новичком был признан Алексей Протас («Динамо» Мн), набравший в пяти матчах 4 (1+3) очка. Среднее игровое время Протаса составило 17 минут и 12 секунд, он совершил три силовых приема, заблокировал два броска.