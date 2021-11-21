«Сибирь» по буллитам обыграла минское «Динамо»

«Сибирь» выиграла у минского «Динамо» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Дмитрий Буйницкий на десятой минуте матча вывел хозяев вперед. В концовке основного времени сравнял результат Валентин Пьянов. Решающий буллит в активе Олега Ли.

«Сибирь» набрала 34 очка и занимает шестое место на Всстоке. У «Динамо» столько же очков и восьмая позиция на Западе.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Буйницкий — 4 (Горбунов, Шинкевич), 9:37 — 1:0. Пьянов — 4 (Мерфи, Чесалин), 58:38 — 1:1.

Победный буллит: Ли.

Вратари: Рыбар — Сятери.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 26 (6+7+7+6) — 21 (8+6+5+2).

Судьи: Беляев, Сергеев.

21 ноября. Минск. «Минск-Арена».