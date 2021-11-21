КХЛ, расписание матчей 21 ноября: ЦСКА — СКА и другие игры
11:35
В воскресенье, 21 ноября, в регулярном чемпионате КХЛ пройдут шесть матчей.
15:00 мск. «Автомобилист» — «Металлург»
17:00. «Нефтехимик» — «Локомотив»
17:00. «Сочи» — «Динамо» (Рига)
17:30. «Динамо» (Минск) — «Сибирь»
Турнирные таблицы Западного и Восточного дивизионов — здесь //
Лучшие бомбардиры и снайперы сезона КХЛ //
Смотреть прямые трансляции матчей можно на сайте КХЛ
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