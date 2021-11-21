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КХЛ, расписание матчей 21 ноября: ЦСКА — СКА и другие игры

11:35
КХЛ. Фото Александр Федоров, «СЭ»
КХЛ. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В воскресенье, 21 ноября, в регулярном чемпионате КХЛ пройдут шесть матчей.

15:00 мск. «Автомобилист» — «Металлург»

15:00. «Трактор» — «Адмирал»

17:00. «Нефтехимик» — «Локомотив»

17:00. «Сочи» — «Динамо» (Рига)

17:30. ЦСКА — СКА

17:30. «Динамо» (Минск) — «Сибирь»

Турнирные таблицы Западного и Восточного дивизионов — здесь //
Лучшие бомбардиры и снайперы сезона КХЛ //
Смотреть прямые трансляции матчей можно на сайте КХЛ

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