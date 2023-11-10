«Локомотив» победил «Сибирь»
«Локомотив» на выезде победил «Сибирь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.
У гостей голы забили Максим Березкин и Александр Полунин. У хозяев шайба на счету Энди Андреоффа.
«Локомотив» набрал 36 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Сибирь» с 29 очками — на 9-е месте «Востока».
12 ноября «Локо» сыграет на выезде с «Салаватом Юлаева». «Сибирь» 14-го числа примет «Торпедо».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)
Голы: Березкин — 3 (Елесин, Каюмов), 6:07 — 0:1. Андреофф — 6 (Дубакин), 7:30 — 1:1. Полунин — 5 (бол., Никулин, Иванов), 17:49 — 1:2.
Вратари: Красоткин (57:45 — 58:49, 59:11) — Исаев.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 18 (6+5+7) — 28 (7+13+8).
Судьи: Бирин, Раминг.
10 ноября. Новосибирск. Сибирь-Арена.
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Амур – Автомобилист
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Адмирал – Торпедо
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Сибирь – Локомотив
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Барыс – Куньлунь РС
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Витязь – Северсталь
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