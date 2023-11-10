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Сегодня, 17:28

Главный тренер «Адмирала» Тамбиев: «Мало моментов, чтобы выиграть у такой команды, как «Торпедо»

Алина Савинова
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Торпедо» (0:3).

«Соперник объективно был посильнее, побыстрее. Мы старались создавать моменты. Но «Торпедо» поигровитее, почетче, поконкретнее. У нас были моменты, но последний пас, завершающий бросок... Мало моментов, чтобы выиграть у такой команды. Но играли до конца, старались, работали. У меня к ребятам претензий нет. Мы разбирались соперника, направляли ребят. Что-то получилось, что-то не получилось. Где не получилось, соперник воспользовался. Ну, сейчас отдохнем, будем готовиться к следующему матчу. Расстраиваться некогда», — приводит пресс-служба КХЛ слова Тамбиева.

«Торпедо» набрало 38 очков в 29 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Адмирал» находится на 12-й строчке «Востока», имея в активе 18 очков после 26 игр.

12 ноября команда Тамбиева сыграет против «Автомобилиста». Нижегородский клуб в этот же день встретится с «Амуром».

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/11/10/522728.html
Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Леонид Тамбиев
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