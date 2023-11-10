Главный тренер «Адмирала» Тамбиев: «Мало моментов, чтобы выиграть у такой команды, как «Торпедо»
Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Торпедо» (0:3).
«Соперник объективно был посильнее, побыстрее. Мы старались создавать моменты. Но «Торпедо» поигровитее, почетче, поконкретнее. У нас были моменты, но последний пас, завершающий бросок... Мало моментов, чтобы выиграть у такой команды. Но играли до конца, старались, работали. У меня к ребятам претензий нет. Мы разбирались соперника, направляли ребят. Что-то получилось, что-то не получилось. Где не получилось, соперник воспользовался. Ну, сейчас отдохнем, будем готовиться к следующему матчу. Расстраиваться некогда», — приводит пресс-служба КХЛ слова Тамбиева.
«Торпедо» набрало 38 очков в 29 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Адмирал» находится на 12-й строчке «Востока», имея в активе 18 очков после 26 игр.
12 ноября команда Тамбиева сыграет против «Автомобилиста». Нижегородский клуб в этот же день встретится с «Амуром».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Лада
|30
|17
|13
|39
|2
|Металлург Мг
|29
|17
|12
|38
|3
|Ак Барс
|28
|18
|10
|38
|4
|Авангард
|28
|17
|11
|37
|5
|Автомобилист
|31
|16
|15
|36
|6
|Сал. Юлаев
|28
|17
|11
|35
|7
|Трактор
|29
|16
|13
|35
|8
|Нефтехимик
|28
|12
|16
|29
|9
|Сибирь
|29
|13
|16
|29
|10
|Амур
|28
|11
|17
|28
|11
|Барыс
|29
|8
|21
|23
|12
|Адмирал
|26
|7
|19
|18
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|29
|20
|9
|42
|2
|Динамо М
|28
|20
|8
|42
|3
|Торпедо
|29
|18
|11
|38
|4
|Локомотив
|28
|17
|11
|36
|5
|ЦСКА
|28
|14
|14
|30
|6
|Северсталь
|26
|13
|13
|30
|7
|Динамо Мн
|26
|13
|13
|30
|8
|СКА
|27
|14
|13
|28
|9
|Сочи
|28
|12
|16
|26
|10
|Куньлунь РС
|32
|9
|23
|23
|11
|Витязь
|28
|7
|21
|18
|10.11
|12:00
|
Амур – Автомобилист
|2 : 3
|10.11
|12:30
|
Адмирал – Торпедо
|0 : 3
|10.11
|15:30
|
Сибирь – Локомотив
|1 : 2
|10.11
|16:30
|
Барыс – Куньлунь РС
|- : -
|10.11
|19:00
|
Витязь – Северсталь
|- : -
|10.11
|19:10
|
Динамо Мн – Сочи
|- : -