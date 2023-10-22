«Сибирь» на выезде обыграла «Автомобилист»

«Сибирь» на выезде одержала победу над «Автомобилистом» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:1.

У клуба из Новосибирска отличились Георгий Белоусов, Иван Климович и Николай Прохоркин. Единственный гол за екатеринбургскую команду забил Степан Хрипунов.

«Автомобилист» потерпел третье поражение подряд в КХЛ, но сохраняет 4-е место в турнирной таблице «Востока» (26 очков за 22 игры). «Сибирь» расположилась на 7-й строчке, набрав 23 очка за 21 встречу.