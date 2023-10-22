«Сибирь» на выезде обыграла «Автомобилист»
«Сибирь» на выезде одержала победу над «Автомобилистом» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:1.
У клуба из Новосибирска отличились Георгий Белоусов, Иван Климович и Николай Прохоркин. Единственный гол за екатеринбургскую команду забил Степан Хрипунов.
«Автомобилист» потерпел третье поражение подряд в КХЛ, но сохраняет 4-е место в турнирной таблице «Востока» (26 очков за 22 игры). «Сибирь» расположилась на 7-й строчке, набрав 23 очка за 21 встречу.
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|4
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|6
|Сочи
|21
|11
|10
|23
|7
|СКА
|19
|10
|9
|20
|8
|Северсталь
|19
|8
|11
|19
|9
|Динамо Мн
|18
|8
|10
|19
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|Куньлунь РС
|23
|7
|16
|16
|11
|Витязь
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|22.10
|10:00
|
Адмирал – Спартак
|3 : 4
|22.10
|14:30
|
Металлург Мг – Авангард
|3 : 4 ОТ
|22.10
|14:30
|
Автомобилист – Сибирь
|1 : 3
|22.10
|16:00
|
Куньлунь РС – Барыс
|- : -
|22.10
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|- : -
|22.10
|17:10
|
Динамо Мн – Сал. Юлаев
|- : -
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