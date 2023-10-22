22 октября минское «Динамо» дома встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра пройдет в Минске на «Минск-Арене». Начало — в 17.10 по московскому времени.

Следите за ключевыми событиями матча «Динамо» — «Салават Юлаев» в матч-центре на сайте «СЭ».

Прямая видеотрансляция противостояния минского «Динамо» и «Салавата Юлаева» будет доступна на официальном сайте КХЛ и на KHL Prime. Начало — в 17.00 мск. Смотрите прямой эфир игры также с помощью онлайн-сервиса «Кинопоиск».

Минское «Динамо» с 19 очками занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ. «Салават Юлаев» с 24 баллами располагается на пятой строчке Востока.

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