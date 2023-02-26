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Сегодня, 14:53

«Автомобилист» победил «Сибирь» всухую и вытеснил новосибирцев из четверки лучших на Востоке

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Автомобилист» обыграл «Сибирь» на выезде всухую в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:0.

У екатеринбуржцев забросили Сергей Широков и Даниил Романцев.

Благодаря этой победе «Автомобилист» опередил «Сибирь» в таблице Восточной конференции ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Екатеринбуржцы завершили регулярный чемпионат на четвертом месте, новосибирцы стали пятыми.

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Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Голы: Широков — 18 (Ли), 53:20 — 0:1. Романцев — 10 (мен., п.в., Макеев), 59:14 — 0:2.

Вратари: Костин (58:53 — 59:14) — Бобков.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 26 (9+9+8) — 29 (11+6+12).

Судьи: Наумов, Оскирко.

26 февраля. Новосибирск. ЛДС Сибирь. 6055 зрителей.

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ХК Автомобилист
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