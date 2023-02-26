«Автомобилист» победил «Сибирь» всухую и вытеснил новосибирцев из четверки лучших на Востоке
«Автомобилист» обыграл «Сибирь» на выезде всухую в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:0.
У екатеринбуржцев забросили Сергей Широков и Даниил Романцев.
Благодаря этой победе «Автомобилист» опередил «Сибирь» в таблице Восточной конференции ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Екатеринбуржцы завершили регулярный чемпионат на четвертом месте, новосибирцы стали пятыми.
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«Сибирь» (Новосибирская область) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
Голы: Широков — 18 (Ли), 53:20 — 0:1. Романцев — 10 (мен., п.в., Макеев), 59:14 — 0:2.
Вратари: Костин (58:53 — 59:14) — Бобков.
Штраф: 8 — 10.
Броски: 26 (9+9+8) — 29 (11+6+12).
Судьи: Наумов, Оскирко.
26 февраля. Новосибирск. ЛДС Сибирь. 6055 зрителей.
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|26.02
|13:30
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Сибирь – Автомобилист
|0 : 2
|26.02
|14:30
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Трактор – Торпедо
|6 : 2
|26.02
|15:00
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Металлург – Сал. Юлаев
|- : -
|26.02
|15:00
|
Северсталь – ЦСКА
|- : -
|26.02
|17:00
|
Сочи – Куньлунь
|- : -
|26.02
|17:30
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Ак Барс – Авангард
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|26.02
|17:30
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Динамо М – Спартак
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