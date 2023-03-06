«Авангард» обыграл «Сибирь» на выезде и вышел вперед в серии
«Авангард» на выезде обыграл «Сибирь» в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ — 4:3.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Сергей Толчинский (дубль), Владимир Ткачев и Корбан Найт. За «Сибирь» голы забили Егор Аланов, Никита Шашков и Тревор Мерфи.
«Авангард» вышел вперед в серии — 2-1. Четвертый матч состоится 8 марта в Новосибирске.
КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Третий матч
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Авангард» (Омск) — 3:4 (1:2, 0:1, 2:1)
Голы: Аланов — 1 (бол., Сушко), 2:34 — 1:0. Толчинский — 2 (бол., Телегин), 7:41 — 1:1. Ткачев — 1 (бол., А. Бродхерст, Буше), 14:42 — 1:2. Найт — 1 (бол., Береглазов), 33:51 — 1:3. Толчинский — 3, 42:10 — 1:4. Шашков — 1 (Сушко, Бек), 53:54 — 2:4. Мерфи — 1 (бол., Бутузов, Шаров), 59:08 — 3:4.
Вратари: Красоткин (56:45 — 59:08, 59:40) — Демченко.
Штраф: 12 — 18.
Броски: 37 (9+14+14) — 12 (6+3+3).
Судьи: Акузовский, Морозов.
6 марта. Новосибирск. ЛДС Сибирь.
Счет в серии: 1-2.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
2 - 1
|2 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
1 - 1
|1 - 1
|
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
1 - 1
|1 - 1
|
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
1 - 1
|1 - 1
|
Локомотив - Витязь
|2 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|2 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|2 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|1 - 2
|6.03
|15:30
|
Сибирь – Авангард
|3 : 4
|6.03
|17:00
|
Металлург – Автомобилист
|- : -
|6.03
|19:30
|
Динамо М – Торпедо
|- : -
|6.03
|19:30
|
Северсталь – ЦСКА
|- : -