Ковальчук: «Говорят, в «Сочи» сейчас многие болельщики приходят на стадион только ради Мичкова»
Олимпийский чемпион Илья Ковальчук ответил на вопрос, правильно ли поступило руководство СКА, отдавшее форварда Матвея Мичкова в аренду в «Сочи».
«Я не видел ни одной игры Матвея за «Сочи», но говорят, что там сейчас многие болельщики приходят на стадион только ради него. Человек должен играть. Но искусственные методы я не поддерживаю. Если парень в 16 лет готов играть в основной команде, значит, он заберет это место у другого человека. А если делать специальные и тепличные условия для развития, то это не приведет ни к чему хорошему. Наверное, в СКА Мичков не смог завоевать место в составе, поэтому решили его отправить в «Сочи», чтобы он играл. Возможно, это правильное решение. Ему нужно закрепиться на этом уровне, поиграть с мужиками. Если он строит какие-то планы на будущее и задумывается об НХЛ, то это очень важно», — приводит Sport24 слова Ковальчука.
СКА отдал Мичкова в аренду в «Сочи» в декабре 2022 года. Соглашение форварда с сочинским клубом рассчитано до конца этого сезона.
В этом сезоне регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» занял последнее место в турнирной таблице Запада, набрав 32 очка в 68 матчах, и не вышел в плей-офф лиги.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
2 - 1
|2 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
1 - 1
|1 - 1
|
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
1 - 1
|1 - 1
|
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
1 - 1
|1 - 1
|
Локомотив - Витязь
|2 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|2 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|2 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|1 - 2
|6.03
|15:30
|
Сибирь – Авангард
|3 : 4
|6.03
|17:00
|
Металлург – Автомобилист
|- : -
|6.03
|19:30
|
Динамо М – Торпедо
|- : -
|6.03
|19:30
|
Северсталь – ЦСКА
|- : -