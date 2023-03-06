Ковальчук: «Говорят, в «Сочи» сейчас многие болельщики приходят на стадион только ради Мичкова»

Олимпийский чемпион Илья Ковальчук ответил на вопрос, правильно ли поступило руководство СКА, отдавшее форварда Матвея Мичкова в аренду в «Сочи».

«Я не видел ни одной игры Матвея за «Сочи», но говорят, что там сейчас многие болельщики приходят на стадион только ради него. Человек должен играть. Но искусственные методы я не поддерживаю. Если парень в 16 лет готов играть в основной команде, значит, он заберет это место у другого человека. А если делать специальные и тепличные условия для развития, то это не приведет ни к чему хорошему. Наверное, в СКА Мичков не смог завоевать место в составе, поэтому решили его отправить в «Сочи», чтобы он играл. Возможно, это правильное решение. Ему нужно закрепиться на этом уровне, поиграть с мужиками. Если он строит какие-то планы на будущее и задумывается об НХЛ, то это очень важно», — приводит Sport24 слова Ковальчука.

СКА отдал Мичкова в аренду в «Сочи» в декабре 2022 года. Соглашение форварда с сочинским клубом рассчитано до конца этого сезона.

В этом сезоне регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» занял последнее место в турнирной таблице Запада, набрав 32 очка в 68 матчах, и не вышел в плей-офф лиги.