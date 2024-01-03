Дубль Мерфи принес «Сибири» победу над «Адмиралом» в домашнем матче

«Сибирь» на своем льду обыграла «Адмирал» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:1.

Защитник команды из Новосибирска Тревор Мерфи отметился двумя голами и одной результативной передачей в этой встрече. Еще по голу за хозяев забили Бек Тэйлор и Энди Андреофф, а Никита Коротков сделал два ассиста. У клуба из Владивостока единственную шайбу забросил Александр Горшков.

«Сибирь» с 50 очками после 47 матчей занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» располагается на последней позиции, набрав 37 очков в 45 играх.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)

Голы: Бек — 9 (бол., Мерфи), 21:01 — 1:0. Горшков — 7, 21:27 — 1:1. Мерфи — 2 (Коротков, Морозов), 27:28 — 2:1. Мерфи — 3 (Коротков), 35:50 — 3:1. Андреофф — 16, 47:18 — 4:1.

Вратари: Красоткин — Демченко.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 27 (3+19+5) — 40 (15+12+13).

Судьи: Белов, Шувалов.

3 января. Новосибирск. Сибирь-Арена.