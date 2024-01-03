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Сегодня, 16:00

«Сочи» — «Металлург»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

Видеотрансляция матча КХЛ «Сочи» — «Металлург» в Кинопоиске начнется в 16.45 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Тренер Андрей Разин с хоккеистами «Металлурга».
Андрей Разин с хоккеистами «Металлурга».
Фото Федор Успенский, «СЭ»

3 января «Сочи» дома во дворце спорта «Большой» примет магнитогорский «Металлург» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния «Сочи» — «Металлург» пройдет в онлайн-сервисе Кинопоиск по подписке и на официальном сайте КХЛ. Начало прямого эфира — в 16.45 мск. Следить за ключевыми событиями игры можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

Сочинцы с 33 очками занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Металлург» тренера Андрея Разина находится на первой строчке на «Востоке» с 63 баллами.

Ознакомиться с расписанием и результатами игр КХЛ 3 января можно по ссылке на сайте «СЭ».

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Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Сочи
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 46 29 17 63
2 Авангард 45 29 16 61
3 Сал. Юлаев 45 28 17 59
4 Лада 47 24 23 57
5 Трактор 46 25 21 55
6 Автомобилист 47 25 22 55
7 Ак Барс 45 25 20 52
8 Сибирь 47 21 26 50
9 Амур 44 19 25 46
10 Нефтехимик 46 17 29 43
11 Барыс 45 15 30 37
12 Адмирал 45 14 31 37
Западная конференция И В П О
1 Спартак 47 30 17 66
2 Локомотив 44 30 14 63
3 Динамо М 46 29 17 62
4 СКА 45 30 15 61
5 Торпедо 45 27 18 57
6 ЦСКА 45 23 22 50
7 Северсталь 45 20 25 47
8 Динамо Мн 44 19 25 42
9 Витязь 45 15 30 36
10 Куньлунь РС 46 15 31 35
11 Сочи 46 14 32 33
Результаты / календарь
21.12
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3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
3.01 13:30
Сибирь – Адмирал
 4 : 1
3.01 14:00
Авангард – Сал. Юлаев
 2 : 4
3.01 14:30
Автомобилист – Трактор
 - : -
3.01 17:00
СКА – Витязь
 - : -
3.01 17:00
Северсталь – Амур
 - : -
3.01 17:00
Локомотив – Барыс
 - : -
3.01 17:00
Сочи – Металлург Мг
 - : -
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