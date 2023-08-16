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Сегодня, 16:44

Бабаев: «Надеюсь, инцидент с Шарипзяновым исчерпан, он же — неглупый парень»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Агент нападающего «Авангарда» Владимира Ткачева Шуми Бабаев вспомнил инцидент, когда защитник Дамир Шарипзянов в интервью заявил о «завышенных требованиях Ткачева, Толчинского и Грицюка».

«Я бы не стал называть ту историю конфликтом, скорее, инцидентом. И, уверен, каждый сделал из него свои выводы. Так вот, судя по всему, инцидент уже ушел на «нет», исчерпан. Хорошо видно, что на этот раз (в новом интервью) Шарипзянов ушел от ответа, потому что, наверное, понял, что у каждого своя работа. Он же — неглупый парень, и прекрасно понимает, есть какие-то вещи, которые не нужно обсуждать. Ребятам же играть вместе, и плохо, если в раздевалке будут какие-то недопонимания», — приводит слова Бабаева Betonmobile.ru.

В апреле 2023 года Шарипзянов резко высказался в адрес Бабаева и своих одноклубников Владимира Ткачева, Сергея Толчинского и Арсения Грицюка, которые ведут новые переговоры с «Авангардом». В ответ агент назвал защитника «крысой».

Источник: Betonmobile
Дамир Шарипзянов
ХК Авангард
Шуми Бабаев
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