«Лада» подписала контракты с четырьмя игроками по итогам просмотра

Защитники Николай Демидов, Илья Кудряшов и Никита Лисов, и нападающий Остап Сафин остаются в «Ладе» по итогам просмотра.

Соглашение с 27-летним Демидовым рассчитано на один год и носит двусторонний характер. С 21-летним Кудряшовым заключен двусторонний контракт сроком на три года.

Контракты с 29-летним Лисовым и 24-летним Сафиным рассчитаны на один год и являются двусторонними.