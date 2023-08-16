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Сегодня, 16:54

«Лада» подписала контракты с четырьмя игроками по итогам просмотра

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитники Николай Демидов, Илья Кудряшов и Никита Лисов, и нападающий Остап Сафин остаются в «Ладе» по итогам просмотра.

Соглашение с 27-летним Демидовым рассчитано на один год и носит двусторонний характер. С 21-летним Кудряшовым заключен двусторонний контракт сроком на три года.

Контракты с 29-летним Лисовым и 24-летним Сафиным рассчитаны на один год и являются двусторонними.

КХЛ
ХК Лада
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