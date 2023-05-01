Агент Бабаев назвал капитана «Авангарда» Шарипзянова крысой
Агент Шуми Бабаев в эфире Youtube-канала "СЭ" прокомментировал слова капитана «Авангарда» Дамира Шарипзянова о переговорах омского клуба с Сергеем Толчинским, Владимиром Ткачевым и Арсением Грицюком.
«Мне непонятно, как игрок, который был капитаном команды, может высказываться в прессе по поводу моей работы и того, что делают игроки. Впервые сталкиваюсь с таким. Вы когда-нибудь слышали такое? Ладно про меня, а про игроков и сколько они денег просят? Ты вчера только с ними проливал пот и кровь. После таких слов в мои времена и на улице, и в командах игрок бы отхватил таких люлей. Мало бы не показалось. Для таких людей есть одно хорошее слово — крыса. Это очень некрасиво.
Стукачество никогда не красит спортсмена и хоккеиста. Ты забрал свои деньги — 65, 75, 80 — мы тебе хоть слово сказали? Я хоть раз выступил или мои игроки сказали, что Шарипзянов просит много? Забери хоть 100 — мне какая разница? Это не наши деньги. Еще и капитан называется. В следующем году, кто будет играть с ним, ребята сильно задумаются, куда будет уходить информация из раздевалки. Человек сам подписал себе приговор», — заявил Бабаев.
Ранее Шарипзянов сказал «Чемпионату» о подробностях переговоров с Ткачевым, Толчинским и Грицюком: «Ничем хорошим это не закончится, но ничего страшного. Уйдут они – придут такие же ребята, голодные до побед, которые захотят играть, не будут завышать себе цену».
27-летний защитник играет за «Авангард» с 2020 года. В сезоне-2022/23 Шарипзянов провел в составе команды 80 матчей и набрал 25 (8+17) очков.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3