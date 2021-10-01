Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Шипачев продлил результативную серию со старта сезона в КХЛ до 12 матчей

21:00
Теги:

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачев отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (счет после 2-го периода — 2:0 в пользу столичного клуба).

34-летний форвард ассистировал Станиславу Галиеву, который увеличил преимущество «Динамо» во втором периоде. Таким образом, Шипачев продлил результативную серию до 12 матчей со старта сезона КХЛ.

Он лидирует в списке лучших бомбардиров лиги, набрав 27 (9+18) очков.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Кравченко все материалы автора

Читайте также

Состоялась жеребьевка чемпионата мира 2022 по волейболу в России
Трусова и Косторная выступают нон-стоп, а Валиеву берегут от нагрузок. Обе стратегии могут помешать отбору на Олимпиаду
В Госдуме отреагировали на слова Артура Далалояна о незаслуженном BMW X5 Авериной
Жребий брошен. Участники ЧМ 2022 разделились на группы
ВАДА реабилитировало кремы от ожогов и аллергии. Теперь это больше не допинг
vs
0
Офсайд