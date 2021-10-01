Шипачев продлил результативную серию со старта сезона в КХЛ до 12 матчей
21:00
Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачев отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (счет после 2-го периода — 2:0 в пользу столичного клуба).
34-летний форвард ассистировал Станиславу Галиеву, который увеличил преимущество «Динамо» во втором периоде. Таким образом, Шипачев продлил результативную серию до 12 матчей со старта сезона КХЛ.
Он лидирует в списке лучших бомбардиров лиги, набрав 27 (9+18) очков.
Читайте также
Трусова и Косторная выступают нон-стоп, а Валиеву берегут от нагрузок. Обе стратегии могут помешать отбору на Олимпиаду
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю