Шипачев продлил результативную серию со старта сезона в КХЛ до 12 матчей

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачев отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (счет после 2-го периода — 2:0 в пользу столичного клуба).

34-летний форвард ассистировал Станиславу Галиеву, который увеличил преимущество «Динамо» во втором периоде. Таким образом, Шипачев продлил результативную серию до 12 матчей со старта сезона КХЛ.

Он лидирует в списке лучших бомбардиров лиги, набрав 27 (9+18) очков.