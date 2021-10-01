КХЛ: ЦСКА — «Ак Барс» и другие матчи 1 октября
08:20
Сегодня, 1 октября, в регулярном чемпионате КХЛ состоится шесть матчей.
«Металлург» — «Автомобилист» (17.00 мск)
«Салават Юлаев» — «Сибирь» (17.00)
«Йокерит» — «Северсталь» (18.30)
«Динамо» Москва — «Барыс» (19.30)
«Спартак» — «Нефтехимик» (19.30)
ЦСКА — «Ак Барс» (19.30)
Турнирные таблицы Западного и Восточного дивизионов — здесь //
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