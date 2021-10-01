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КХЛ: ЦСКА — «Ак Барс» и другие матчи 1 октября

08:20
Защитник ЦСКА Никита Нестеров. Фото ХК ЦСКА
Защитник ЦСКА Никита Нестеров. Фото ХК ЦСКА
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Сегодня, 1 октября, в регулярном чемпионате КХЛ состоится шесть матчей.

«Металлург» — «Автомобилист» (17.00 мск)

«Салават Юлаев» — «Сибирь» (17.00)

«Йокерит» — «Северсталь» (18.30)

«Динамо» Москва — «Барыс» (19.30)

«Спартак» — «Нефтехимик» (19.30)

ЦСКА — «Ак Барс» (19.30)

Турнирные таблицы Западного и Восточного дивизионов — здесь //
Лучшие бомбардиры и снайперы сезона КХЛ

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Сергей Ревенко все материалы автора

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