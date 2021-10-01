Воробьев: «Потехин в одной из лучших форм за последние несколько лет. И по тестам, и по весу»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу над «Автомобилистом» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Боевая игра, рады, что взяли два очка. Забили хорошие голы, но пропустили не совсем обязательный. Во втором периоде было много моментов, но мы их не очень хорошо реализовывали. В третьем периоде сыграли строго по заданию — на результат, на контратаках. Потом забили в пустые ворота.

— Насколько сильно досталось Никите Коростелеву?

— Досталось, он не играл. Попробовал в одном отрезке, но не смог. Сейчас все еще свежо, будем смотреть завтра.

— Оцените игру Богдана Потехина, который провел первый матч в сезоне за «Металлург». Показалось, что скорости ему сегодня не хватало.

— Богдан в одной из лучших форм за последние несколько лет. И по тестам, и по весу, и по всему остальному. Сложно войти после паузы. Он играл в ВХЛ, но в КХЛ не выходил больше полугода. На предсезонном турнире в Казани он сыграл пару смен, ему попало — и все.

— Стоит ли ждать ротации в обороне на выезде? Например, может ли сыграть Ярослав Хабаров?

— У нас на подходе Дронов. Будем смотреть и по Ярославу Хабарову. Постараемся найти момент, чтобы он сыграл. Он хорошо работает, но пока у него такая роль. Все очень быстро меняется. Сегодня так, а завтра — травмы, болезни — и все поменялось.

— Оцените работу Артема Загидулина. Когда мы можем увидеть его в воротах?

— Он хорошо работает. С ним тренер вратарей Клемен Мохорич остается на двухразовые тренировки. Они берут лед вечером и работают. Сколько точно времени ему нужно, чтобы набрать хорошую форму, я вам не скажу. Это вопрос к Клемену — он это видит в деталях.