«Северсталь» — «Витязь»: видеообзор матча КХЛ

«Северсталь» и «Витязь» встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра прошла в Череповце 5 января и завершилась победой хозяев — 4:3.

Видео лучших моментов матча «Северсталь» — «Витязь» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

У череповецкой команды по голу забили Данил Аймурзин, Никита Коростелев, а Кирилл Пилипенко оформил дубль. У подмосковной команды отличились Владислав Цицюра, Руслан Педан и Дерек Барак.