«Амур» в овертайме одержал победу над минским «Динамо»

«Амур» на выезде обыграл минское «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ.

За клуб из Минска в основное время голы забили Сэм Энэс и Андрей Стась. У хабаровской команды отличились Анатолий Никонцев и Артур Гиздатуллин. В овертайме победную шайбу забросил Александр Брынцев.

«Динамо» с 43 очками после 45 игр занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Амур» поднялся на 9-е место в таблице «Востока», набрав 48 очков в 46 встречах.