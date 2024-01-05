«Сочи» — «Автомобилист»: видеообзор матча КХЛ

«Сочи» и «Автомобилист» встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра прошла в Сочи 5 января и завершилась победой гостей — 4:1.

Видео лучших моментов матча «Сочи» — «Автомобилист» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

У клуба из Екатеринбурга отличились Брукс Мэйсек, который офрмил хет-трик и также отметился результативной передачей, и Кертис Волк. За «Сочи» гол забил Артем Волков.