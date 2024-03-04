«Северсталь» — «Спартак»: видеообзор третьего матча серии Кубка Гагарина

«Спартак» на выезде обыграл «Северсталь» в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина — 7:3.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на Youtube-канале КХЛ.

«Спартак» повел в серии до четырех побед со счетом 2-1. Следующая игра в Череповце состоится 6 марта. Начало — в 19.30 мск.