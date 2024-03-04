Сергей Черкас: «Не ожидал такой игры от голкипера «Торпедо»
Заслуженный тренер России Сергей Черкас оценил действия голкиперов в серии Кубка Гагарина между СКА и «Торпедо» (1-1).
«Во-первых, надо поблагодарить обе команды за хоккей, который они показывают. Тут и голы, и моменты, и стычки, и травматизм, и драматургия. Во-вторых, вратари – в центре внимания противостояния, как и должно быть в плей-офф. Честно говоря, меня Иван Кульбаков из «Торпедо» удивил. Я его помню еще по высшей лиге, там он не производил большого впечатления. В этом сезоне его «лихорадило», как и Адама Хуску, другого голкипера «Торпедо». Но две игры против СКА Кульбаков сыграл великолепно, показал «топовый» уровень.
Что касается голкиперов СКА, то Никиту Серебрякова в первой игре заменили при счете 0:2. Он не виноват, такой ход требовался, СКА так делает. «Нижний» был сильнее и добился победы 5:2. Хотя Павел Мойсевич, заменивший Серебрякова, сыграл надежно», – приводит слова Черкаса «РБ Спорт».
После двух матчей, состоявшихся в Петербурге, счет в ней равный – 1-1.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Амур
|1 - 1
|
СКА - Торпедо
|1 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
1 - 0
|1 - 0
|
Авангард - Лада
Авангард - Лада
2 - 0
|2 - 0
|
Локомотив - ЦСКА
|1 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
0 - 3
|0 - 3
|
Спартак - Северсталь
|1 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|1 - 2
|4.03
|17:00
|
Автомобилист – Ак Барс
|3 : 1
|4.03
|17:00
|
Трактор – Сал. Юлаев
|3 : 2
|4.03
|19:30
|
Северсталь – Спартак
|- : -
|4.03
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|4.03
|19:30
|
Динамо М – Динамо Мн
|- : -