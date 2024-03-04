Сергей Черкас: «Не ожидал такой игры от голкипера «Торпедо»

Заслуженный тренер России Сергей Черкас оценил действия голкиперов в серии Кубка Гагарина между СКА и «Торпедо» (1-1).

«Во-первых, надо поблагодарить обе команды за хоккей, который они показывают. Тут и голы, и моменты, и стычки, и травматизм, и драматургия. Во-вторых, вратари – в центре внимания противостояния, как и должно быть в плей-офф. Честно говоря, меня Иван Кульбаков из «Торпедо» удивил. Я его помню еще по высшей лиге, там он не производил большого впечатления. В этом сезоне его «лихорадило», как и Адама Хуску, другого голкипера «Торпедо». Но две игры против СКА Кульбаков сыграл великолепно, показал «топовый» уровень.

Что касается голкиперов СКА, то Никиту Серебрякова в первой игре заменили при счете 0:2. Он не виноват, такой ход требовался, СКА так делает. «Нижний» был сильнее и добился победы 5:2. Хотя Павел Мойсевич, заменивший Серебрякова, сыграл надежно», – приводит слова Черкаса «РБ Спорт».

После двух матчей, состоявшихся в Петербурге, счет в ней равный – 1-1.