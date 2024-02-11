Рекордный по посещаемости матч КХЛ СКА — «Сочи» посетил 21 481 зритель

Матч ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ СКА — «Сочи» посетил 21 481 зритель, информирует пресс-служба КХЛ. Это новый рекорд посещаемости игр лиги в закрытых помещениях.

Предыдущий рекорд был установлен на четвертом матче финала Кубка Гагарина «Лев» Прага — «Металлург» — 17073 зрителя.

Абсолютный рекорд был установлен на матче СКА — ЦСКА в 2018 году, проходившем на футбольном стадионе «Газпром Арене» — 67770 зрителей.