Рекордный по посещаемости матч КХЛ СКА — «Сочи» посетил 21 481 зритель
Матч ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ СКА — «Сочи» посетил 21 481 зритель, информирует пресс-служба КХЛ. Это новый рекорд посещаемости игр лиги в закрытых помещениях.
Предыдущий рекорд был установлен на четвертом матче финала Кубка Гагарина «Лев» Прага — «Металлург» — 17073 зрителя.
Абсолютный рекорд был установлен на матче СКА — ЦСКА в 2018 году, проходившем на футбольном стадионе «Газпром Арене» — 67770 зрителей.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|62
|40
|22
|87
|2
|Авангард
|61
|41
|20
|86
|3
|Сал. Юлаев
|61
|39
|22
|83
|4
|Ак Барс
|61
|36
|25
|74
|5
|Автомобилист
|62
|33
|29
|73
|6
|Трактор
|61
|33
|28
|72
|7
|Лада
|62
|29
|33
|72
|8
|Нефтехимик
|62
|26
|36
|64
|9
|Амур
|61
|25
|36
|62
|10
|Сибирь
|63
|25
|38
|60
|11
|Адмирал
|61
|19
|42
|49
|12
|Барыс
|61
|19
|42
|46
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|62
|42
|20
|87
|2
|Локомотив
|62
|40
|22
|85
|3
|Динамо М
|61
|39
|22
|84
|4
|Спартак
|62
|37
|25
|82
|5
|Северсталь
|62
|33
|29
|74
|6
|Торпедо
|62
|34
|28
|74
|7
|ЦСКА
|62
|31
|31
|68
|8
|Динамо Мн
|62
|28
|34
|61
|9
|Куньлунь РС
|61
|21
|40
|48
|10
|Сочи
|62
|20
|42
|47
|11
|Витязь
|62
|19
|43
|45
Результаты / календарь
1.02
2.02
3.02
4.02
5.02
6.02
7.02
8.02
9.02
10.02
11.02
12.02
13.02
14.02
15.02
16.02
|11.02
|14:00
|
Авангард – Сибирь
|7 : 2
|11.02
|14:30
|
Металлург Мг – Динамо М
|3 : 4 Б
|11.02
|17:00
|
СКА – Сочи
|8 : 1
|11.02
|17:00
|
Витязь – ЦСКА
|1 : 5
|11.02
|17:00
|
Северсталь – Динамо Мн
|3 : 2
|11.02
|17:00
|
Торпедо – Нефтехимик
|3 : 4 ОТ
Новости