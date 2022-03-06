«Северсталь» — «Динамо»: самые яркие моменты матча плей-офф

Московское «Динамо» обыграло «Северсталь» в третьем матче серии первого раунда плей-офф КХЛ. Встреча в Череповце завершилась со счетом 3:1 в пользу бело-голубых.

У москвичей шайбы забросили Станислав Галиев, Эрик О'Делл и Владислав Ефремов. У череповецкой команды отличился Кирилл Пилипенко.

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу «Северстали. Четвертая игра состоится в Череповце 8 марта.