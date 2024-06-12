Форвард Чивилев может продолжить карьеру в составе «Сочи»

Как стало известно «СЭ», нападающий Андрей Чивилев может продолжить карьеру в составе «Сочи».

Игрок является ограниченно свободным агентом по истечении контракта со СКА. Права на Чивилева принадлежат армейскому клубу.

В сезоне-2023/24 КХЛ 24-летний россиянин провел 13 матчей за «Нефтехимик», набрав 3 очка. И 15 встреч — в составе СКА, набрав 4 (2+2) балла.