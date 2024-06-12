Форвард Светлаков объяснил, почему решил перейти из ЦСКА в «Трактор»

Нападающий «Трактора» Андрей Светлаков объяснил, почему принял решение покинуть ЦСКА ради челябинского клуба.

— Многие удивились, что трехкратный чемпион едет из Москвы в Челябинск. Почему именно «Трактор»?

— Со мной связался генеральный менеджер Алексей Волков, рассказал об интересе клуба. Мне понравилось предложение, потому что команда ставит перед собой самые высокие цели. К тому же «Трактор» очень ярко провел минувший сезон.

— Это правда, что Челябинск сделал более выгодное предложение в финансовом плане?

— Мне не были важны финансы — просто в команде отличный коллектив, много классных игроков и стоят высокие цели, — цитирует Светлакова Metaratings.ru.

Форвард подписал с «черно-белыми» соглашение до конца сезона-2026/27.