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Сергей Плотников стал игроком ЦСКА

15:01
Сергей Плотников. Фото ХК «Металлург».
Сергей Плотников. Фото ХК «Металлург».
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Нападающий Сергей Плотников стал игроком ЦСКА. 31-летний форвард подписал контракт на один год, сообщает сайт клуба.

В понедельник стало известно, что действующий до 2022 года контракт Плотникова с магнитогорским «Металлургом» был расторгнут по обоюдному соглашению сторон.

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Сергей Плотников провел 58 матчей, в которых заработал 43 (13+30) очка. В плей-офф на его счету 12 матчей и 9 (3+6) баллов.

В составе сборной России, помимо золотой медали чемпионата мира 2014 года, нападающий завоевал серебряную (2015) и три бронзовых (2016, 2017, 2019) награды мировых первенств.

«Поставили перед фактом, без переговоров». Плотников об уходе из «Магнитки»: драка в самолете, конфликт с Воробьевым, зарплата

Дополнительная информация:

https://cska-hockey.ru/news/general/sergey_plotnikov_stal_igrokom_tsska/

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Иван Шитик все материалы автора

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