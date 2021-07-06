Нападающий Сергей Плотников стал игроком ЦСКА. 31-летний форвард подписал контракт на один год, сообщает сайт клуба.

?Сергей Плотников стал игроком ЦСКА?



Нападающий подписал однолетний контракт с армейским клубом.https://t.co/61ZH6dsL2B pic.twitter.com/apIl4Ffm0h — ХК ЦСКА Москва (@hccska) July 6, 2021

В понедельник стало известно, что действующий до 2022 года контракт Плотникова с магнитогорским «Металлургом» был расторгнут по обоюдному соглашению сторон.

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Сергей Плотников провел 58 матчей, в которых заработал 43 (13+30) очка. В плей-офф на его счету 12 матчей и 9 (3+6) баллов.

В составе сборной России, помимо золотой медали чемпионата мира 2014 года, нападающий завоевал серебряную (2015) и три бронзовых (2016, 2017, 2019) награды мировых первенств.

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