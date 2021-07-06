Защитник минского «Динамо» ведет переговоры о возвращении в «Миннесоту»

Американский защитник Бреннан Менелл ведет переговоры о контракте с «Миннесотой», сообщает The Athletic.

Минувший сезон 24-летний игрок обороны провел в составе минского «Динамо» и в 47 играх регулярного чемпионата КХЛ набрал 38 (5+33) очков при показателе полезности «+7» и 60 минутах штрафа. В плей-офф в пяти играх защитник заработал семь (1+6) баллов при показателе полезности «-5».

Менелл уже выступал за «Миннесоту» в сезоне-2019/2020, проведя пять матчей в НХЛ.