Защитник минского «Динамо» ведет переговоры о возвращении в «Миннесоту»
15:49
Американский защитник Бреннан Менелл ведет переговоры о контракте с «Миннесотой», сообщает The Athletic.
Минувший сезон 24-летний игрок обороны провел в составе минского «Динамо» и в 47 играх регулярного чемпионата КХЛ набрал 38 (5+33) очков при показателе полезности «+7» и 60 минутах штрафа. В плей-офф в пяти играх защитник заработал семь (1+6) баллов при показателе полезности «-5».
Менелл уже выступал за «Миннесоту» в сезоне-2019/2020, проведя пять матчей в НХЛ.
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