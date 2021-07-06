Нападающий Брэндон Козун покинет минское «Динамо». Скорее всего, он продолжит карьеру в чемпионате Швейцарии, сообщает Telegram-канал «Хоккейный бульбаш».

«Динамо» хотело сохранить игрока, но на пониженных финансовых условиях. Стороны не достигли соглашения на таких условиях.

31-летний канадец выступает в КХЛ с сезона-2015/16. Кроме «Динамо» он играл за «Йокерит», «Локомотив» и «Металлург». Всего Козун провел в лиге 306 матчей и набрал 233 (96+137) очка.