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Брэндон Козун покинет минское «Динамо»

14:58
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Нападающий Брэндон Козун покинет минское «Динамо». Скорее всего, он продолжит карьеру в чемпионате Швейцарии, сообщает Telegram-канал «Хоккейный бульбаш».

«Динамо» хотело сохранить игрока, но на пониженных финансовых условиях. Стороны не достигли соглашения на таких условиях.

31-летний канадец выступает в КХЛ с сезона-2015/16. Кроме «Динамо» он играл за «Йокерит», «Локомотив» и «Металлург». Всего Козун провел в лиге 306 матчей и набрал 233 (96+137) очка.

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Иван Шитик все материалы автора

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