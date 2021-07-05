«Поставили перед фактом, без переговоров». Плотников об уходе из «Магнитки»: драка в самолете, конфликт с Воробьевым, зарплата

Интервью форварда после расставания с уральским клубом.

Некоторые думают, что статистика ничего не значит

— Не кажется ли странным, что «Металлург» вообще поднял тему расставании с вами? Если смотреть на статистику в регулярном чемпионате, на вклад в игру команды, то, мне кажется, вы не заслуживали досрочного расторжения контракта.

— Я решению клуба не удивился.

— Чувствовали за собой какую-то вину?

— Со статистикой действительно хорошо, вряд ли есть какие-то вопросы. Но существуют другие нюансы, которые повлияли на решение. Некоторые люди думают, что статистика ничего не значит.

— Одна из неофициальных формулировок: Сергей Плотников — хоккеист с плохим характером. Согласны?

— А с кем у меня были проблемы? С главным тренером?

— Отчасти и с ним.

— Мы нормально общались, если брать в целом. Не думаю, что причина в этом. Не было никаких конфликтов.

— А знаменитая история в самолете?

— Можно узнать, что вы имеете в виду?

— Была драка, вы один из участников.

— Скажу за себя: я ни с кем не дрался. Про другие моменты говорить не хочу, но потасовки с моим участием не было. Да, разговор на повышенных тонах был. В тот момент было недовольство игрой команды, результатами. Но это нормальная ситуация, как мне кажется, в подобном случае. И если только из-за этого выгонять, то тогда надо расставаться с половиной команды.

— Можете поделиться подробностями того скандала?

— Я многое не могу рассказать, так как некоторые участники работают в команде и мне бы не хотелось подставлять их так или иначе. Но я же конфликтовал не просто так, просто имел иную точку зрения. И другие люди спорили не сами с собой, а с кем-то. Вы же понимаете?

— Примерно.

— Давайте тогда вообще всех разгоним. Конфликт в команде не всегда плохо. Он может произойти из-за того, что люди чего-то хотят добиться. Все появилось не на пустом месте. Все хотят выигрывать, а иначе зачем тогда выходить на площадку?

— Тот выплеск эмоций принес пользу.

— Да, раз мы одержали десять побед подряд. Это показало, что хоккеисты в команде неравнодушны к своей работе, они стали давать результат. Может быть, у каждого что-то екнуло в груди. Кто-то вспомнил, что он выступает за свою фамилию, да и в команде много местных воспитанников, которым тяжело было смотреть в глаза знакомым в городе. Тот разговор не прошел бесследно.

Сергей Плотников. Фото ХК «Металлург»

Моя зарплата была меньше 75 миллионов

— Вы считаете себя виноватым в том, что «Металлург» решил с вами расстаться?

— Нет.

— И нет сожаления за какие-то поступки?

— Нет.

— Еще одна из причин расторжения контракта — зарплата в 75 миллионов.

— Давайте проясним ситуацию. У меня не 75 миллионов, как вы все пишете. Еще в прошлом сезоне я пошел на понижение контракта, у меня другая сумма. Называть я ее не буду, но это не 75 миллионов.

— И все равно, видимо, много. Не предлагали ли вам умерить аппетиты?

— Даже намека не было. В мае моему агенту позвонили и сказали, что собираются расторгнуть со мной соглашение, в течение пары дней подготовят все документы. То есть поставили перед фактом, без всяких переговоров.

— Вы не пытались узнать, в чем причина?

— Считаю так: если нужен, то нужен. А что я буду звонить, узнавать, в чем причина, если в клубе уже приняли решение? Вы же сами говорите, что у меня приличная статистика, вклад в игру. Не должен же я звонить и уговаривать руководство передумать. Да и не я один ухожу. В чем претензия Тэйлору Беку?

— Думаете, что ваши расставания похожи?

— Наверное, причины разные. Но факт в том, что клуб расстается с результативными игроками.

— Ох, Сергей, все время за вами какой-то шлейф скандалов тянется.

— Вы о чем вообще?

— В «Локомотиве» вы дрались с Джеффом Плэттом.

— Не было такого. Кто вам вообще такую информацию дает? Я с одноклубниками вообще никогда не дрался.

— В СКА вы поссорились с Алексеем Кудашовым.

— И этого тоже не было. Какие могут быть ссоры между главным тренером и хоккеистом? Он приказывает — я исполняю.

— Вас уже сватают в ЦСКА. Вы переезжаете в Москву?

— Оказаться я могу где угодно.

— И в «Адмирал» поедете?

— Не поеду. Но объясню почему. В свое время я уходил из «Амура» потому, что хочу выступать за клубы, которые претендуют на кубок. Заканчивать сезон в феврале я не собираюсь.

— В Америку не уедете?

— Нет, в Америку точно не уеду.