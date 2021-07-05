Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Металлург» расторг контракт с Сергеем Плотниковым

13:03
Сергей Плотников. Фото ХК «Металлург».
Сергей Плотников. Фото ХК «Металлург».
Теги:

Хоккейный клуб «Металлург» и нападающий Сергей Плотников расторгли рабочее соглашение по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба клуба из Магнитогорска.

Договор с клубом был рассчитан до 2022 года. Как ранее сообщалось, зарплата Плотникова составляла 75 млн рублей в год.

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ 31-летний Сергей Плотников провел 58 матчей, в которых заработал 43 (13+30) очка. В плей-офф на его счету 12 матчей и 9 (3+6) баллов.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

«Сногсшибательная девушка». Севастьянова выложила фото в леопардовом купальнике
Николич рассказал о том, как Гильерме и Смолов отреагировали на непопадание в состав сборной на Евро
Гости не попадут на полуфиналы и финал Евро без карантина. Еще и поэтому Англия — фаворит турнира
Марко Николич: «Россияне не уезжают в Европу, потому что тут они получают 2 миллиона евро»
Сколько воды нужно пить летом: рассказывает эксперт
vs
0
Офсайд