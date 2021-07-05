«Металлург» расторг контракт с Сергеем Плотниковым
13:03
Хоккейный клуб «Металлург» и нападающий Сергей Плотников расторгли рабочее соглашение по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба клуба из Магнитогорска.
Договор с клубом был рассчитан до 2022 года. Как ранее сообщалось, зарплата Плотникова составляла 75 млн рублей в год.
В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ 31-летний Сергей Плотников провел 58 матчей, в которых заработал 43 (13+30) очка. В плей-офф на его счету 12 матчей и 9 (3+6) баллов.
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