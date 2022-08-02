Сергей Мозякин стал директором по развитию «Металлурга»

Как и сообщал «СЭ», «Металлург» назначил бывшего нападающего команды Сергея Мозякина на пост директора по развитию клуба.

Клуб из Магнитогорска официально объявил об этом сегодня, 2 августа. В обязанности Мозякина будет входить работа с тренерами и руководителями хоккейной школы «Металлурга», а также отслеживание перспективных игроков в системе клуба.

Мозякин выступал за «Металлург» с сезона-2011/12 до окончания игровой карьеры. За 10 лет в клубе Сергей трижды выходил в финал Кубка Гагарина, два из которых оказались победными (2014, 2016).