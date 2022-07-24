Мозякин получит административную должность в «Металлурге»

По информации «СЭ», нападающий Сергей Мозякин, завершивший карьеру в 2021 году, получит административную должность в системе магнитогорского «Металлурга».

Экс-форвард будет отвечать за развитие игроков клубной вертикали — детской школы и ЮХЛ.

Мозякин будет курировать переход игроков из детско-юношеского хоккея в команду МХЛ. Отметим, что назначение лучшего снайпера в истории отечественного хоккея согласовывалось с президентом клуба Виктором Рашниковым.

Мозякин выступал за «Металлург» с сезона-2011/12 до окончания игровой карьеры. За 10 лет в клубе Сергей трижды выходил в финал Кубка Гагарина, два из которых оказались победными (2014, 2016).